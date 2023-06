A Polistena verrà inaugurato il centro donazione sangue e il Polo di reclutamento donatori di midollo Osseo

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue verrà inaugurato il Centro Donazione Sangue ed Emocomponenti e il Polo di Reclutamento Donatori di Midollo Osseo e Cellule Staminali presso il reparto di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Polistena. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh, istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nasce per sensibilizzare sull’importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure. Alla giornata parteciperà la dottoressa Di Furia.

Dal 14 Giugno 2023, presso il Centro Donazione del reparto di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Polistena sarà possibile effettuare donazioni di sangue ed emocomponenti e ricevere assistenza informativa.

Il dott. Amodeo, primario di Cardiologia del nosocomio di Polistena e tutti i dirigenti medici della cardiologia si sono offerti per lo screening cardiovascolare dei donatori.