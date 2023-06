“Poesie per la Pace”: concorso letterario indetto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte

StrettoWeb

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha indetto un concorso letterario dal titolo “Poesie per la Pace”. Di seguito il regolamento integrale con tutte le informazioni.

Art. 1 La partecipazione al concorso internazionale “Poesie per la Pace” è aperta a tutti.

Art. 2 Ogni poeta potrà partecipare con opere inedite o edite che, comunque, non siano state premiate in altri concorsi. Le poesie potranno essere in lingua italiana, in lingua straniera o in vernacolo (le poesie in lingua straniera e in vernacolo, in calce devono contenere la traduzione in lingua italiana).

Art. 3 I partecipanti potranno presentare un massimo di due liriche che preferibilmente abbiano come tema la pace.

Art. 4 Per partecipare è necessario:

1. Inviare la scheda di partecipazione firmata riportante i dati anagrafici del concorrente, i recapiti e la dichiarazione che si tratta di opere frutto del proprio ingegno.

2. Le composizioni dovranno essere dattiloscritte in carattere Times New Roman dimensione 12, in 6 copie, cinque delle quali non dovranno essere firmate o recare segni particolari, nella sesta dovranno essere trascritti i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapito telefonico o telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica. 3. l’iscrizione al concorso è gratuita

Art. 6 Le poesie dovranno pervenire entro il 15 luglio 2023 via e-mail in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it, o inviate a mezzo raccomandata, o brevi manu a: Concorso “Poesia per la Pace” -89057- Comune di Santo Stefano in Aspromonte – Via Domenico Morabito, 25. Il materiale inoltrato non sarà restituito e l’organizzazione si riserva la facoltà, anche senza preavviso, dell’eventuale pubblicazione delle poesie.

Art. 7 Questo bando ha validità per i poeti di qualsiasi nazionalità che volessero onorarci con la loro partecipazione.

Art. 8 I poeti classificati e segnalati verranno avvertiti tempestivamente, a mezzo telefono, o via e-mail. La classifica dei premiati e segnalati sarà pubblicata sul sito del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Art. 9 I componenti la Commissione Giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, verranno resi noti durante la Cerimonia di premiazione e le poesie premiate saranno declamate il giorno della premiazione prevista per il 26 agosto 2023 presso l’ hotel Centrale in Piazza Mangeruca Gambarie (eventuali variazioni saranno comunicate per tempo)

Art. 10 Per la buona immagine del premio i poeti classificati e segnalati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione.

Art. 11 A tutti i concorrenti sarà conferita una pergamena come attestato di partecipazione e ai primi tre classificati sarà consegnata una targa ricordo rilasciata dal Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Tutti i partecipanti saranno avvisati telefonicamente e per e-mail dell’orario e del luogo dove avverrà l’evento.

Art. 12 Oltre ai primi tre classificati verranno segnalate ulteriori opere che la Commissione riterrà opportuno indicare.

Art. 13 Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano e si obbligano a non pretendere compensi o indennità di sorta per la pubblicazione della propria opera su riviste, cataloghi, giornali nonché per l’utilizzo cine-televisivo, per la riproduzione, per la diffusione via telematica o altro, volte a promuovere il concorso. La partecipazione implica, inoltre, l’accettazione delle norme che lo regolano e l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate. Art. 14 In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n° 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei recapiti ai fini istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di comunicazioni relative ai concorsi futuri. Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta al Coordinatore del Concorso, dr. Giovanni Suraci, al numero telefonico 3497079951.