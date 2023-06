Pnrr: Calenda a Urso, ‘ci si dia una mossa su uso fondi, meno chiacchiere e più fatti’

StrettoWeb

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un progetto al ministro Urso e al Governo su come usare i fondi del Pnrr non spesi su Industria 4.0, ambiente e energia. Mi fa piacere che il ministro parli di Impresa 4.0 nella sua intervista, purtroppo questo non è il punto: il punto è che ci si dia una mossa a utilizzare i fondi del Pnrr. Se non sono in grado di farlo direttamente, lascino alle imprese il compito di investire e utilizzarli creando occupazione e sviluppo. Sul Pnrr meno chiacchiere e più fatti”. Così in una nota il leader di Azione Carlo Calenda replica al ministro Urso.