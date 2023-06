Pnrr: Alfieri (Pd), ‘manca ancora relazione semestrale, governo perde tempo’

StrettoWeb

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – ?Attendiamo ancora la relazione semestrale del ministro Fitto sullo stato di attuazione del Recovery Found. Faccio fatica a comprendere il motivo di questo ritardo. La verità è che questo governo è ossessionato da chi deve gestire soldi e da chi deve controllare le procedure, ma non si preoccupa della vera priorità che è spendere i soldi e spenderli bene, attuando il Pnrr?. Lo ha detto a Radio Immagina il senatore del Pd Alessandro Alfieri, responsabile nazionale Pnnr e Riforme nella segreteria Dem.

?La crescita del Paese e il superamento degli storici divari territoriali, generazionali e di genere ? ha proseguito Alfieri ? dipendono dall?attuazione del Pnrr. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione. Il governo ha già perso 8 mesi nella riforma della governance, ancora non sono state concordate con la Commissione le modifiche al Pnrr, ancora non si è entrati nel vivo del negoziato su Repower Eu, per i progetti per contrastare la povertà energetica e spingere sulle energie rinnovabili”.

“Siamo in ritardo su tutto e stiamo rischiando di perdere una grande occasione in un conflitto istituzionale con la magistratura contabile sul controllo concomitante che peraltro non è invasivo, invece di concentrarci tutti sull?attuazione dei progetti. Per questo abbiamo preparato una mozione, che abbiamo offerto alla discussione del Senato, in cui indichiamo le priorità e le nostre proposte. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un euro?, ha concluso Alfieri.