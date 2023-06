Playoff Serie C, la finale d’andata va al Lecco: 1-2 a Foggia

StrettoWeb

Partita d’andata dell’ultimo atto. Una gara ancora e calerà il sipario anche sulla Serie C e sulla stagione 2022-2023 del calcio italiano. La finale playoff a sorpresa è Foggia-Lecco e allo Zaccheria passano in rimonta gli ospiti per 1-2.

Il vantaggio, infatti, è dei pugliesi al 7′ con Leo, ma alla mezz’ora pareggia Pinzauti da corner. La squadra lombarda completa poi l’opera con Lepore all’87‘. Con questo risultato il Lecco mette una seria ipoteca sulla promozione in Serie B, mentre al Foggia servirà una vera e propria impresa.