Playoff Serie C, clamoroso epilogo: out Cesena e Pescara, la finale è Foggia-Lecco

Un epilogo clamoroso e inaspettato. La finale playoff di Serie C è quella meno attesa: Foggia-Lecco. Entrambe passano ai rigori rispettivamente contro il Pescara di Zeman e il Cesena di Toscano e della colonia di ex Reggina, le due favorite alla vigilia.

I romagnoli perdono in casa 0-1 e, per via dell’1-2 dell’andata, la gara prosegue fino ai supplementari (il risultato non muta) e rigori, dove fatale risulta essere il penalty di Mustacchio. L’altra finale finisce 2-2, come all’andata, con finale rocambolesco. L’1-0 del Pescara tiene fino al 97′, quando il Foggia pareggia e porta la gara ai 30 supplementari. Poi segna di nuovo la squadra biancazzurra, ma si fa raggiungere sempre nel finale. Alla lotteria dagli 11 metri, poi, passano i pugliesi, che avevano già eliminato in maniera rocambolesca Cerignola e Crotone.