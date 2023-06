Playoff Serie B, il Bari va: 1-0 al Sudtirol (in 10) e pass per la finale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è la prima finalista dei playoff di Serie B. È il Bari, che sfrutta il vantaggio della classifica e passa all’ultimo atto grazie all’1-0 di questa sera al Sudtirol davanti allo spettacolo dei 50 mila del San Nicola. È lo stesso risultato dell’andata, ma a parità di reti passa la meglio piazzata, cioè la terza in questo caso, i pugliesi appunto.

E pensare che la gara si era anche messa male per i galletti che, prima dello 0-0 all’intervallo, finiscono in inferiorità numerica per via del rosso a Ricci. Il cuore e la forza del Bari, però, prevalgono comunque di fronte al solito atteggiamento ultra difensivo di Bisoli, e il San Nicola può esplodere al gol di Benedetti. Basta l’1-0, nonostante un finale accesissimo e in sofferenza. Ora la squadra di Mignani attende di conoscere l’avversaria in finale, una tra Cagliari e Parma.