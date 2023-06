Playoff Serie B, il Bari agguanta il Cagliari in pieno recupero: 1-1 nella finale d’andata

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un tocco solo, al primo pallone della partita, e 1-1 molto importante in ottica ritorno. L’andata della finale playoff di Serie B tra Cagliari e Parma è decisa dai due bomber – Lapadula e Antenucci – e finisce in parità. Ora il ritorno in un San Nicola gremito e con una squadra – quella pugliese – che ha a disposizione due risultati su tre.

La gara si era messa bene, però, per i padroni di casa: dopo 8 minuti è già 1-0 grazie al solito Lapadula, che raccoglie un cross di Mancosu e fa gol di testa. Qualche minuto dopo, traversa rossoblu, a un passo dal 2-0. Ma l’iniziale pressione sarda si affievolisce già nella seconda parte del primo tempo e il Bari ha l’occasione per pareggiare. C’è un rigore e dal dischetto va Cheddira, che però sbaglia.

Radunovic è in stato di grazia e para tutto, anche nella ripresa, ma non può nulla al 93′, dopo un altro rigore, per via di atterramento di Altare su Folorunsho. Mignani si gioca la carta: non più Cheddira, che fa posto ad Antenucci; l’esperto attaccante va sul dischetto da subentrato e non sbaglia. Finisce 1-1. Nel ritorno al Bari basta anche il pareggio, Cagliari costretto a vincere.