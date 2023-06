Picchiava e minacciava l’ex in presenza dei figli: scatta il divieto di avvicinamento per una 50enne di Cosenza

StrettoWeb

Abusi e minacce nei confronti dell’ex convivente: una violenza che riguarda tutti e le cui vittime non sono solamente le donne. Lo sa bene un uomo di Cosenza, vessato da luglio 2021 dai continui appostamenti e dalle percosse subite da parte della ex compagna: incursioni notturne a casa, pedinamenti sul luogo di lavoro, violenza verbale e atteggiamenti minacciosi che facevano temere per la sua incolumità. Proprio per questo l’uomo, vittima di un continuo stato di apprensione e paura, ha deciso di denunciare i fatti alla Polizia di Stato la quale, subito, ha fatto scattare le indagini. Da queste ultime è infatti emerso lo stato di pericolosità della donna, una 50enne cosentina, che non si è fermata dinanzi a nulla, neanche davanti ai 3 figli minori della coppia.

Più volte infatti, le violenze e le minacce sono avvenute in presenza dei più piccoli, a loro volta terrorizzati dall’atteggiamento della madre. Per questo motivo il procuratore cosentino Mario Spagnuolo ha emesso nei confronti della 50enne un divieto di avvicinamento di almeno 500 metri. Una restrizione valida sia per la vittima che per i parenti prossimi, con i quali non può avere, almeno per il momento, nessun contatto. L’esecuzione dell’ordinanza è avvenuta ieri nel pomeriggio mediante la coordinazione della Polizia di Stato che ha seguito l’intero caso.