Peste suina, il Circolo “Gli amici della caccia” invita la Regione a predisporre linee guida per il contenimento

Il Circolo “Gli amici della caccia” invita la “Regione a voler predisporre un piano di gestione dell’eradicazione della PSA, autorizzando gruppi di cacciatori coadiuvati dai carabinieri forestali per accedere nelle aree parco per la ricerca delle carcasse dei cinghiali. Tale iniziativa dà seguito all’impegno preso dal mondo venatorio con il commissario straordinario all’emergenza PSA Dott.Caputo come in precedenza scritto dal predetto Circolo tramite la cortese pubblicazione di Strettoweb. Le ragioni a motivo di tale richiesta sussistono in quanto ogni bosco è un micro habitat in cui, per le sue caratteristiche intrinseche, il virus della PSA persiste a lungo; pertanto un cinghiale o un maiale allo stato brado grufolando alla ricerca di cibo può facilmente infettarsi. Più è alta la densità di cinghiali, maggiore è il rischio epidemiologico. Fra l’altro, in Europa il virus è stato eradicato come ad esempio in Belgio e Repubblica Ceca tramite attività di divieto di accesso alle aree infette con apposite recinzioni nonché l’abbattimento di animali al di fuori delle aree infette. Posto il divieto di movimentazione degli animali e l’annesso divieto di alcune forme di caccia quali la braccata, tuttavia si rende necessario a parere del Circolo, anche ai fini della sorveglianza passiva, oltre a introdurre un piano di gestione del cinghiale e dell’eradicazione della PSA attraverso sistemi di trappole e abbattimenti selettivi tramite bioregolari autorizzati, consentire nelle aree protette tali attività ai fini di una probabilità maggiore di successo ai fini dell’eradicazione della malattia nel nostro territorio, poste le misure di caccia in biosicurezza da adottare da parte dei cacciatori che dovranno necessariamente essere messi in campo ai fini di una continuità nella sorveglianza passiva e ricerca conseguente di carcasse da segnalare a chi di competenza. I cacciatori sono sempre stati le sentinelle della natura e del territorio e si sono dichiarati disponibili a collaborare con le istituzioni per debellare il fenomeno che mette a rischio l’intero comparto agricolo venatorio. Sta adesso alle Istituzioni avere un rapporto di reciproca fiducia con il mondo venatorio, estendendo il raggio di azione anche alle aree normalmente escluse principalmente all’attività venatoria”.

Infine il Circolo Amici della Caccia rinnova l’invito “alla Regione di predisporre una campagna di comunicazione per tutti i cittadini in merito alle modalità di comportamento al momento dell’’avvistamento di cinghiali morti pubblicando i numeri utili a cui rivolgersi”.