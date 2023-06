Peste suina, il Commissario: “7 le regioni al momento interessate, anche la Calabria”

StrettoWeb

“In Italia facciamo i conti al momento con la circolazione del virus in Liguria, Piemonte e, parzialmente, con una piccolissima espansione verso la Lombardia. Per quanto riguarda il Centro Italia abbiamo il focolaio della citta di Roma, che risulta ancora attivo. L’ultima new entry è in provincia di Reggio Calabria, che ha fatto seguito a un caso in Campania, che ha sfiorato anche la Basilicata. Queste sono le regioni interessate dalla circolazione del virale“. Lo ha detto il Commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, in audizione in Commissione Agricoltura della Camera, in merito all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l’eradicazione della malattia.

“Per quanto riguarda l’ambiente zootecnico – ha detto Caputo – i grandi distretti suinicoli italiani per ora non sono interessati; ma abbiamo alcune positività in allevamenti medio-piccoli che portano a dover prevedere restrizioni anche in allevamenti commerciali e industriali che insistono in quei territori”. La peste suina, ha ricordato, una malattia che non colpisce l’uomo, “ma colpisce il settore suinicolo e della trasformazione nel momento in cui questa viene si trova in aree colpite da restrizioni“. Dal punto di vista delle azioni messe in campo in ambiente zootecnico, ha concluso il Commissario, “il Sistema Italia è stato apprezzato ieri, dopo l’audizione europea, per la precisione nella notificazione e per la gestione dei focolai domestici“.