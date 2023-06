Periferia allo sbaraglio: degrado e olezzo per le strade di Rende, un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica

StrettoWeb

Olezzo e degrado: potrebbero essere questi gli aggettivi per descrivere le zone periferiche del comune di Rende, soprattutto secondo i residenti del posto. Sarà che l’amministrazione, ora nell’occhio del ciclone, non ha avuto tra gli impegni prioritari la bonifica e la pulizia di alcune aree della città, ma le discariche a cielo aperto, soprattutto con l’arrivo del caldo, sono insostenibili. Nel caso specifico, l’area della vecchia stazione versa in condizioni pietose: la PEZ (postazione ecologica zonale) di Via Spagna è ormai un cumulo d’immondizia, con rifiuti abbandonati a tutte le ore del giorno. I cittadini chiedono aiuto ma il loro grido resta inascoltato: “soprattutto con l’arrivo dell’estate la situazione è decisamente peggiorata. L’amministrazione comunale ignora le nostre richieste di aiuto e adesso con le temperature di questi giorni il fetore è insopportabile. Siamo disperati”.

Le lamentele proseguono anche per quanto riguarda l’incuria del manto stradale: sul tratto di Contrada San Pietro, una via secondaria che conduce al centro storico, ogni giorno le vetture sono costrette a “slalom” pericolosi per evitare le buche. Una situazione di disagio e problematica per l’incolumità cittadina, vista la carreggiata stretta e a doppio senso di circolazione. Una situazione di vero degrado la quale, forse, coincide con il fallimento del sistema amministrativo di questi giorni.