Penalizzazioni a campionato in corso nel calcio: colpo di scena, tutto bloccato!

Tutto fermo, dietro front. Il riferimento è all’approvazione della norma sulla giustizia sportiva nel decreto legge che il Governo dovrebbe approvare domani. In tale Legge si chiedeva anche di evitare le penalizzazioni a campionato in corso, come accaduto quest’anno soprattutto con la Juve ma anche con la Reggina, con un “metti e togli” che ha condizionato anche le altre partecipanti al torneo.

Ebbene, colpo di scena: Il Dagl, il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, avrebbe bloccato il provvedimento che spostava dal primo all’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva (il Collegio di garanzia) il confine da superare per rendere operative le eventuali penalizzazioni decise nei processi sportivi. Ora si vedrà se verrà seguita un’altra strada. Al momento, però, non cambia nulla.