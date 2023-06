A Pellegrina di Bagnara convegno sul grano antico

StrettoWeb

In attuazione dell’Accordo di Partenariato sottoscritto il 12 giugno u.s. tra il “GalBaTir” e l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, giovedì 29 giugno ore 18:00 a Pellegrina di Bagnara Cal. c.da Barano, locali ex Agec, si terrà il convegno sul tema.

L’incontro avrà la finalità di presentare il progetto di recupero e valorizzazione dell’antica specie di grano autoctona, denominata , nonché di promuovere una filiera panificatoria sostenibile, attenta all’ambiente e rispettosa della tradizione, del lavoro e della cura delle materie prime.

Si partirà dalla storia produttiva dell’antico borgo di Pellegrina, per allargare la riflessione e la proposta all’area pre-aspromontana e all’intero territorio metropolitano e regionale.

L’Accordo di Partenariato che sarà presentato durante la manifestazione prevede, altresì, l’inserimento del progetto nella Programmazione 2023-2027 del “GalBaTir” all’interno di una misura/azione di finanziamento rivolta ai produttori, ai trasformatori e alla promozione e valorizzazione dell’intera filiera.

All’evento convegnistico organizzato dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” e dal “GalBaTir”, patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana, dalle Amministrazioni Comunali di Bagnara Calabra e Sant’Eufemia d’Aspromonte, dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e dall’Istituto Tecnico Agrario “Einaudi – Alvaro” di Palmi (ITA), con la fattiva collaborazione del Gruppo “Panificatori Pellegrinesi”, parteciperanno Adone PISTOLESI -Sindaco di Bagnara Cal.- Pietro VIOLI -Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte- Domenico PIRROTTA – Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro Palmi – Antonino TRAMONTANA – Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria – Carmelo VERSACE -Sindaco f.f. della C ittà Metropolitana di Reggio Cal.- Pietrangelo PETTENO’ – Presidente Marco Polo Project- Antonio BLANDI – Project Manager Officine delle Idee – Fortunato COZZUPOLI -Direttore Gal Batir- Angelo POLITI – Vice Presidente Gal Batir – Emanuele Antonio OLIVERI – Presidente Gal Batir- Antonio LATELLA – Responsabile Comunicazione associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina – Vincenzo CILONA/Marcello BRUNO – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Maria OTTINA’ – Gruppo Panificatori Pellegrinesi- Francesca PALUMBO – Dirigente Sett. 1 Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

Il convegno, moderato da Gianluca MAISANO – Coordinatore dell’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, sarà concluso da Giacomo GIOVINAZZO – Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria e Gianluca GALLO – Assessore Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

Al termine del convegno degusteremo tanti prodotti tipici locali e altre prelibatezze, tutti preparati col grano , realizzati dal Gruppo “Panificatori Pellegrinesi” e dagli chef Domenico Fedele e Daniele Lopez. La Cooperativa “Agricostaviola” presenterà il vino di zibibbo <Gramà Costaviola IGT>.