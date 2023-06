Pd Sicilia, Rubino: “subito il congresso regionale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“È verissimo siamo stati gli unici a dire che il partito in Sicilia non funziona, che serve una riorganizzazione profonda a partire dei territori, che le costanti sconfitte di questi anni obbligano il Pd e mettersi in discussione, a rompere le righe e a consentire al fiume che ci ha attraversato durante le primarie, con l’elezione di Elly Schlein, di confluire nel partito siciliano“. E’ quanto scrive sui social il coordinatore regionale di Left, Antonio Rubino (Pd).

“Ancora una volta si è scelta la conservazione, l’autoreferenzialità e l’idea di un partito caratterizzato solo da ‘accrocchi’ vari e cooptazioni improprie. Tutto ciò nascosto da un singolare richiamo all’unità per il bene del partito”, conclude Antonio Rubino.