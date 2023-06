Pd: Ciani, ‘vice presidenza gruppo Camera riconoscimento per Demos’

StrettoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Ringrazio la Presidente del gruppo Chiara Braga e tutti i colleghi che mi hanno votato per la fiducia accordatami. Lo ritengo un riconoscimento importante per Demos e per la serietà e l?impegno con cui abbiamo affrontato il lavoro di costruzione della coalizione con il Pd?. Così Paolo Ciani commenta sui social la sua elezione a vicepresidente del gruppo parlamentare Pd-Idp alla Camera.

“Uno dei problemi di questo tempo è quello di riavvicinare tanti alla politica, dare rappresentanza a chi non si ritrova più nelle proposte partitiche e trovare risposte alle tante crisi che stiamo vivendo. Questo è il tentativo che anche Demos sta affrontando: con lealtà e determinazione verso gli altri, essere una parte di una nuova coalizione alternativa alla destra”, aggiunge Ciani.