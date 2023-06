Pd: Boccia, ‘con opposizioni unite maggioranza può andare in crisi’

StrettoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – ?In Parlamento la convergenza c?è, su alcune battaglie, con chi ci sta. E ieri, sul dl lavoro, la maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio e ha accettato le condizioni dell?opposizione unita. E? la dimostrazione che, quando si è uniti, anche questa maggioranza ? che ha i numeri, ma è di cartapesta sui valori ? può andare in crisi. E bene fa Elly a valorizzare un Pd che deve stare nelle strade, tra la gente, e portare le battaglie nelle piazze e in Parlamento?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in un colloquio sul Foglio.