Paura nella notte: autobus in fiamme a Corigliano-Rossano, si segue la pista dolosa

Proseguono gli incendi nella notte nella città di Corigliano-Rossano: le vetture vanno a fuoco e l’anonima-incendi, forse, colpisce ancora. L’ultimo episodio risale a ieri sera, 18 giugno, quando un autobus ha preso fuoco in Contrada Frasso, adiacente all’Istituto Agrario della zona di Rossano. Le fiamme si sono sviluppate velocemente corrodendo l’intera superficie del mezzo il quale, fortunatamente, giaceva in disuso già da molto tempo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Sulle cause dell’incendio indagano invece le forze dell’ordine: l’ipotesi più plausibile è quella di origine dolosa.