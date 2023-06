Paura nel cosentino: auto perde il controllo e si schianta contro un edificio

StrettoWeb

È bastato un attimo per mandare tutto in frantumi: è quanto è accaduto ieri a Belvedere Marritimo, nel cosentino, a tarda notte. Il conducente di un’auto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della guida ed è andato a schiantarsi contro l’ingresso di un edificio. Un botto violentissimo, che ha svegliato i residenti destando grande preoccupazione. La scena che si è palesata davanti ai testimoni è stata abbastanza surreale: l’auto è finita contro il cancello principale, in uno stabile solitamente molto frequentato della zona perché, tra le varie attività, è anche sede di un’azienda assicurativa. Fortunatamente, non si registrano feriti e anche il conducente, nonostante il violento impatto, sembra non aver riportato gravi ferite, solo un bello spavento. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di riferimento per i rilievi del caso.