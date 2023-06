Paura a Corigliano-Rossano: incendio divampa in Piazza Cina, bruciano le attività commerciali

StrettoWeb

Attimi di terrore nel pomeriggio a Corigliano-Rossano: un incendio è divampato a Piazza Cina, precisamente in contrada Santa Lucia. Le fiamme si sono sviluppate velocemente e non hanno lasciato scampo ai numerosi fabbricati presenti nella zona: sono stati i residenti infatti, ad allertare i vigili del fuoco chiedendo aiuto. Tempestivo quindi l’arrivo dei pompieri, unitamente ai Carabinieri e a un’ambulanza del 118 per prestare eventuale soccorso. Fortunatamente non si registrano danni a persone o feriti, ma i danni sembrano essere ingenti. La zona di Piazza Cina infatti, è stipata di attività commerciali come negozi di abbigliamento, accessori sportivi, prodotti per la prima infanzia e tanti altri articoli. Il proprietario del capannone, dove risiedono le varie attività, è un noto proprietario nel settore della ristorazione ed è stato già vittima di atti intimidatori. Non si esclude pertanto nessuna pista nell’attività investigativa.