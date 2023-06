StrettoWeb

Ennesima notte di fuoco in quel di Corigliano-Rossano, la cittadina ormai resa nota per le molteplici vetture incendiate per mano, forse, della cosiddetta “anonima incendi”. L’ultimo episodio è accaduto alle 2 di questa notte, quando una Fiat Punto ha preso fuoco su Viale Magna Grecia nel quartiere Frasso di Rossano. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e la Polizia di Stato, per gli accertamenti del caso e per mettere in sicurezza l’area.