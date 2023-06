Paura in Calabria: spari nel giardino di casa, ma è una pistola a salve. Arrestato 40enne

StrettoWeb

Attimi di paura nel crotonese dove un uomo di 40 anni, il 7 giugno scorso, ha cominciato a sparare in aria nel giardino di casa in località Sant’Anna. I vicini, allarmati dalla situazione, hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Crotone. Sul posto sono quindi giunte più pattuglie: la Sezione Radiomobile del N.O.R., la Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e quella della stazione di Cutro poiché la situazione appariva tragica. Giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno potuto constatare che l’uomo era in evidente stato di collera ma che gli spari provenivano da una pistola a salve. Alla vista dei militari, il 40enne ha abbandonato l’arma ma non ha accennato a calmarsi, inveendo anche contro gli agenti e dimenandosi continuamente. Per tali ragioni, una volta bloccato, è stato condotto in ospedale per accertamenti a causa dell’evidente stato di alterazione psico-fisica.

La vicenda però, nascondeva un malessere ancora più profondo: all’interno dell’abitazione infatti, sono state ritrovate la compagna e la figlia del soggetto, in evidente stato di shock e terrorizzate dall’intera situazione. Le due si erano barricate in casa per lo spavento, dichiarando di subire maltrattamenti da parte del 40enne da lungo tempo. Il colpevole è stato quindi tradotto in carcere a Crotone e, dopo dopo la convalida dell’arresto, è ora agli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico, in luogo diverso da quello di residenza dei familiari.