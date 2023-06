Passaggio di consegne al Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

StrettoWeb

Nella mattinata di oggi, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria vi è stato il passaggio di consegne tra il Dirigente uscente, ing. Maria Cavaliere e il Dirigente subentrante ing. Antonino Casella. Salutando il Comando, l’ing. Maria Cavaliere, destinato a ricoprire l’incarico di Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma ha ringraziato tutto il personale per l’intensa e proficua attività svolta, nel periodo di permanenza al Comando di Reggio Calabria.

L’Istituto è una scuola di alta qualificazione dove vengono organizzati interventi formativi ed informativi rivolti al personale laureato e diplomato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché seminari e convegni aperti al pubblico che vedono la partecipazione di organismi

nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, soccorso, prevenzione dagli incendi. L’ing. Antonino Casella proviene dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Calabria, dove era Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna mobile Regionale, il servizio AIB, la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

L’ing. CASELLA fa parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dal 27/12/1990 ed è stato nominato dirigente nel 2005 assumendo il ruolo di dirigente al Comando Provinciale di Messina. In seguito, dal 23/11/2009 è stato Dirigente al Comando Vibo Valentia per andare poi a dirigere dal 2014 il Comando di Crotone. Nel 2019 è stato nominato Comandate a Pavia per poi passare nel 2020 a dirigere l’Ufficio Macchinari e attrezzature nell’ambito della Direzione

Centrale Risorse Logistiche e strumentali di Roma. Promosso Dirigente superiore nel 2022 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’ufficio Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, servizio Antincendio Boschivo e Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale VVF Calabria di Catanzaro. L’ing. Antonino CASELLA, assumendo il Comando ha sottolineato che da Reggino occupare il posto del suo predecessore lo rende orgoglioso e consapevole di assumere una grande responsabilità per la direzione di “un Comando organizzato e performante”. Il Dirigente ha espresso, nel contempo, la convinzione che tutto il personale continuerà a garantire impegno costante per mantenere e ove possibile migliorare i livelli di performance raggiunti dal Comando garantendo il suo impegno nell’organizzare il Comando in modo da essere sempre pronti ad affrontare le problematiche che il futuro ci presenterà.