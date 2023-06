Non fa in tempo a raggiungere il GOM di Reggio: parto d’emergenza all’ospedale di Melito

StrettoWeb

Parto d’emergenza, qualche giorno fa, all’ospedale di Melito Porto Salvo. La donna, in travaglio in ambulanza, non ha fatto in tempo a raggiungere il Gom di Reggio Calabria e così ha dato alla luce – per fortuna senza particolari conseguenze – il proprio bambino all’ospedale Tiberio Evoli. A tal proposito Fratelli d’Italia rende omaggio al coraggio del personale sanitario del nosocomio, sottolineando la necessità di un reparto nascite.

“In qualità di responsabile provinciale del dipartimento di equità sociale e disabilità – dice Francesca Frachea – desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al personale medico e infermieristico dell’ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo per la loro dedizione e il loro impegno straordinario nel portare alla luce un bambino in circostanze estremamente difficili. Questo evento dimostra il valore inestimabile del personale sanitario e la loro capacità di adattarsi e superare sfide enormi, nonostante le risorse limitate”.

“Tuttavia, vorrei sottolineare che, mentre le loro azioni sono degne di ammirazione, la necessità di queste misure straordinarie evidenzia una lacuna profonda nei servizi del locale nosocomio . La chiusura del punto nascite dell’ospedale è un problema che non possiamo ignorare. La comunità melitese merita di avere accesso a un’assistenza sanitaria completa, che comprenda il parto sicuro e monitorato. Insieme al Circolo Fratelli d’Italia di Melito, faccio appello all’importanza di riaprire un reparto dedicato nell’ospedale di Melito”.

“In passato, l’ospedale melitese è stato un punto di riferimento per le famiglie della zona e il suo valore non dovrebbe essere trascurato. Da responsabile del Dipartimento Provinciale di Equità Sociale e Disabilità, sostengo con forza l’importanza di garantire un accesso equo a servizi sanitari per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica. In sinergia con il commissario del circolo Fratelli d’Italia continueremo a lavorare e a lottare per migliorare l’accesso a servizi sanitari equi e di alta qualità per tutti i nostri cittadini”, conclude.