Papa Francesco, seconda notte tranquilla al Gemelli

Città del Vaticano, 09 giu. – – “Anche la scorsa notte” del Papa ricoverato al Gemelli da mercoledì per un intervento all?intestino, “è trascorsa bene” senza complicazioni. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, spiegando che verranno forniti altri aggiornamenti in giornata.

Il Papa, ieri, all?indomani dell?intervento, ha trascorso una giornata di riposo come aveva fatto sapere il Vaticano. Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice aveva informato che ieri si è “alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare”.

Al Papa sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza. Bergoglio è stato particolarmente colpito dall?affetto della famiglia del piccolo Miguel Angel, battezzato dallo stesso Papa lo scorso 31 marzo durante la visita nei reparti di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile dell?ospedale, che gli ha inviato un poster di auguri di pronta guarigione. ?Il Santo Padre ha voluto personalmente ringraziare la mamma con una breve telefonata?, ha fatto sapere ieri Bruni.