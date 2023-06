Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati dopo 21 anni di matrimonio

StrettoWeb

Da qualche mese impazza il rumors, inizialmente smentito. Invece, però, era tutto vero e l’annuncio è arrivato ufficialmente: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sposati dal 2002, si sono lasciati. Lo hanno detto in un’intervista a Vanity Fair. “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, raccontano.

Perché inizialmente hanno smentito

“Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”. spiegano, precisando perché inizialmente hanno smentito.

Il noto conduttore ha spiegato che la moglie “ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”.

Perché Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo – spiega Sonia, opinionista del Gf – alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.