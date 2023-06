“Il pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni non era vera beneficenza”: la pesante accusa di Antritrust

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un’accusa pesante, seppur ancora tutta da chiarire. E’ quella dell’Antitrust, che prova a entrare nella vicenda riguardante il pandoro dell’azienda Balocco griffato da Chiara Ferragni. Alla fine del 2022 la nota società dolciaria aveva infatti lanciato una campagna di vendita di pandori con il nome della famosa influencer. L’autorità garante, però, vuole andare a fondo e capire se dietro a quella campagna fatta passare come iniziativa di beneficienza non si sia in realtà celata un pratica commerciale scorretta.

Nello specifico, la Balocco ha messo in vendita questi pandori a edizione limitata per sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’ospedale torinese. Secondo l’Antitrust, però, i metodi promozionali diffusi dalla campagna “ingannavano” il consumatore, facendogli credere che acquistando uno di quei pandori si sarebbe contribuito a una donazione per l’acquisto di un nuovo macchinario. In realtà però, sempre per l’Autorità, l’azienda dolciaria aveva già disposto una donazione in cifra fissa a favore dell’Ospedale parecchi mesi prima del lancio pubblicitario dell’iniziativa, e dunque del tutto indipendentemente dall’andamento delle vendite del prodotto.

L’intervento di Codacons

Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, con una nota. “Ora – avvisa l’associazione di difesa dei consumatori – se l’Antitrust confermerà la pratica commerciale scorretta, avvieremo un’azione legale contro la Balocco e Chiara Ferragni, chiedendo ai due soggetti di rimborsare il costo del pandoro a tutti i consumatori che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà”.

Il post di allora di Chiara Ferragni

“Questo Natale io e Balocco abbiamo pensato ad un progetto benefico a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino”, aveva scritto su Instagram Chiara Ferragni in occasione del lancio dell’iniziativa. “Abbiamo creato un pandoro limited edition e sosteniamo insieme un progetto di ricerca per nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Sono davvero fiera di questa iniziativa e di rendere il nostro Natale un po’ più rosa e dolce con questo pandoro speciale”, aveva aggiunto l’influencer.