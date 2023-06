Pallavolo: Nations League, le 14 azzurre convocate per le tappe di Hong Kong e Bangkok

StrettoWeb

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti sono pronte ad affrontare la seconda tappa della Nations League di pallavolo. Sono 14 le atlete selezionate per competere nella Pool 3 di Hong Kong, dove l?Italia sarà impegnata tra mercoledì 14 e domenica 18 giugno contro Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda e Cina. Al termine del poker d’impegni, la Nazionale si trasferirà direttamente a Bangkok (Thailandia) per prendere parte tra mercoledì 28 giugno e domenica 2 luglio al terzo e ultimo appuntamento della fase preliminare. Brasile, Canada, Croazia e Giappone le ultime quattro avversarie delle nostre ragazze, inserite all’interno della Pool 6. Le azzurre non possono permettersi altri passi falsi dopo aver concluso la tappa inaugurale di Antalya (Turchia) con un bilancio negativo di una vittoria e tre sconfitte. Le convocate: Palleggiatrici – Francesca Bosio e Giulia Gennari; Opposti – Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual; Schiacciatrici – Alice Degradi, Sofia D?Odorico, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi; Centrali – Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini; Liberi – Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.