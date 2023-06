Pallamano: presentato il Cinquantennale dell?Interamnia World Cup

StrettoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – L?Associazione Interamnia World Cup, con il Patron Pierluigi Montatuti, e il Comitato Organizzatore del Cinquantennale Interamnia World Cup, con il Presidente Angelo Limoncelli e la Vicepresidente Carmen Bizzarri, hanno presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Coni a Roma, il programma per i cinquant?anni della Coppa. Sono intervenuti all?incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Vice Presidente del Coni, Silvia Salis, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball, Pasquale Loria, il consigliere del CdA dell?Enit Sandro Pappalardo, il Direttore Generale degli Europei di Atletica 2024, Paolo Carito. ?Devo ringraziare chi in questi 50 anni è riuscito a dare continuità a questo appuntamento. Interamnia è un fenomeno straordinario che va oltre il grande evento sportivo”. Lo ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in apertura della conferenza stampa.

“Nella regione abruzzese si incontrano popoli dei cinque continenti, la sua formula interdisciplinare coinvolge persone di ogni età, cultura e religione, oltre ad essere un evento inclusivo anche dal punto di vista della disabilità. È da esempio come l?aspetto sportivo venga accompagnato dall?aspetto culturale, artistico, paesaggistico e storico. Questi eventi raccontano il mondo in tutte le sue articolazioni, lo sport è semplicemente un catalizzatore, un moltiplicatore di opportunità. Siamo un punto di riferimento per la pallamano mondiale e il nostro obiettivo è la definitiva consacrazione per i 50 anni di storia della Coppa, anche grazie a iniziative internazionali sportive e sociali che contribuiranno a superare i record già conseguiti? quanto aggiunto da Pierluigi Montauti, Presidente Interamnia World Cup. ?È un?ottima notizia che questo sport sia praticato da tante ragazze ed è importante lo spazio che le donne trovano all?interno della pallamano. Inoltre questo tipo di iniziative in età giovanili sono fondamentali per sviluppare la consapevolezza sportiva, oltre che per valorizzazione del Made in Italy? così la Vicepresidente del Coni, Silvia Salis.

?Ho vissuto l?Interamnia World Cup prima da dirigente sportivo e poi da Presidente federale, ricevendo in questi anni la conferma di come questo evento sia un punto di riferimento nella pallamano mondiale. Tutti sanno cos?è l?Interamnia e associano alla pallamano italiana questo appuntamento, a cui sono legate immagini iconiche come quelle del campo centrale di Piazza Martiri della libertà. Credo che questo evento debba essere rilanciato con forza dopo qualche anno di stop forzato, dettato soprattutto dalla pandemia Associazione Comitato Organizzatore Cinquantennale Coppa Interamnia ETS stampa.50coppainteramnia@gmail.com e dalle contingenze. Il mio impegno, da Presidente della Federazione, è quello di rimanere accanto all?Interamnia World Cup?, il Presidente FIGH, Pasquale Loria.