Palermo, studenti intossicati: hanno ingerito torta con hashish

“Ho ingerito una torta che probabilmente conteneva hashish. Non sapevo che c’era droga“. E’ quanto ha dichiarato il ragazzo di 18 anni del liceo Umberto I che insieme ad altri tre compagni è finito in ospedale dopo avere mangiato una fetta di torta fuori dalla scuola. Pare che la torta fosse all’hashish. E’ possibile che sia stato uno scherzo di cattivo gusto ai danni degli studenti dell’ultimo anno di una classe del liceo. Il giovane è stato portato all’ospedale Civico gli altri compagni al Policlinico.

“Stanno tutti bene e sono a casa – dicono i medici – E’ bastata una flebo per rimetterli in piedi. Nelle urine dei quattro sono state trovate tracce di droga ingerita inconsapevolmente come hanno dichiarato i ragazzi“.