Un agente di polizia di 58 anni si è tolto la vita a Palermo sparandosi con la pistola di ordinanza. Il poliziotto è arrivato con l’auto in via Pandolfini, nella zona di Boccadifalco, è uscito dalla vettura e si è ucciso. I primi a intervenire sono stati i colleghi. Sono in corso gli accertamenti.