Palermo in festa: entusiasmo alle stelle per il mega concerto di Radio Italia | FOTO

E’ in corso al Foro Italico di Palermo, con entusiasmo alle stelle da parte di 45 mila persone che vi partecipano, il mega concerto di Radio Italia. Si stanno esibendo Saturnino, Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Maz Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. Il concerto è presentato da Luca e Paolo. L’evento è gratuito ma in conformità alle decisioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica si è deciso che, il massimo della capienza, deve essere di 45 mila persone. L’area è suddivisa in tre macrosettori l’accesso ai quali era possibile a partire dall’ora di pranzo ma c’erano già file dall’alba.

Il Concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv ed in streaming audio/video su radioitalia.