Presentata a palazzo Zanca la manifestazione “Messina Street Fish” | INFO e DATE

“Messina Street Fish”, la kermesse dedicata al cibo di strada in tutte le sue declinazioni, musica e intrattenimento è stata presentata stamani a palazzo Zanca, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini Massimo Finocchiaro, nel corso di una conferenza stampa cui ha preso Alberto Palella in qualità di amministratore della società “Eventivamente” e ideatore del format del gusto. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Messina, e con il sostegno di sponsor privati.

Sarà il sindaco Basile a inaugurare l’evento, che prenderà il via domani, giovedì 22, alle ore 18, nella riqualificata arena di Capo Peloro, per concludersi domenica 25. In merito all’allestimento del village a Capo Peloro “Messina Street Fish, lo spin-off estivo del Messina Street Food Fest, inserito nel programma di eventi promossi dall’Amministrazione comunale per questa estate 2023, restituirà – ha evidenziato Basile – alla fruizione della cittadinanza e dei turisti presenti in città una delle aree più suggestive di Messina. Un aspetto che testimonia il raggiungimento passo dopo passo della volontà di questa amministrazione di rigenerare e riqualificare i siti cittadini per fare da cornice allo svolgimento di manifestazioni che rappresentano strumenti di marketing territoriali necessari per il rilancio dell’immagine complessiva di Messina attraverso la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali, nell’ottica di benefit e positività per incrementare il turismo sia con la proposta del food sia attraverso una serie di eventi d’intrattenimento che si articoleranno durante la kermesse Messina Street Fish”. “Messina merita un rilancio e l’amministrazione punta a questi eventi che propongono novità gastronomiche e il meglio del cibo di strada. Nella fattispecie protagonista sarà il pesce, una tra le nostre eccellenze gastronomiche, ma non solo pesce, ci sarà spazio per l’esibizione di band musicali e dj set – ha proseguito l’assessore Finocchiaro – per animare la parte dedicate all’intrattenimento all’insegna del legame cultura-musica accompagnato dai sapori della nostra terra, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione dei fattori di attrattività in chiave turistica, al fine di contribuire allo sviluppo economico locale attraverso il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio”.

La formula della manifestazione ha spiegato Palella “è proporre novità gastronomiche e il meglio del cibo di strada made in Sicily; dobbiamo ringraziare il Comune di Messina, il Sindaco e l’Assessore per averci dato l’opportunità di creare un evento dentro una cornice unica. La loro preziosa collaborazione, insieme alle altre istituzioni che ci supportano ci dà la possibilità di regalare ai messinesi e non solo, un vero villaggio delle meraviglie con buon cibo musica, allegria e convivialità. A Capo Peloro mito e storia si incontrano in un contest naturalistico dove le tradizioni locali, l’economia marinara di Messina, la socialità tipica e la nostra accoglienza trovano sintesi e sono conosciute e amate da chiunque”, ha concluso l’amministratore di Eventivamente, che per l’occasione ha presentato il marchio registrato “Messina Beer Fest” per futuri eventi legati al mondo della birra.

Saranno 33 operatori del gusto a preparare ricette di pesce, e piatti del migliore street food siciliano, dolci e specialità gluten free; sei le postazioni beverage e uno spazio, oltre alle tipicità dell’Isola, sarà dedicato a nuove proposte che, partendo dagli ingredienti del territorio, proporranno delle preparazioni inedite. Il programma delle quattro giornate prevede, giovedì 22 l’apertura del village dalle 18 alle 02, mentre da venerdì 23 a domenica 25 è possible accedere dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 02. I token sono l’unica moneta accettata dalle cassette allestite all’interno dell’arena; un token equivale a 1 euro e possono essereacquistati direttamente alle casse.