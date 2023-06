Operaio morto nel cosentino, Roseto Capo Spulico dichiara lutto cittadino

StrettoWeb

Il comune di Roseto Capo Spulico, paese del cosentino in cui viveva l’operaio morto a Rocca Imperiale, ha diramato una nota dichiarando lutto cittadino nella gironata di oggi. “Premesso che il 30 Maggio 2023 è venuto a mancare improvvisamente e prematuramente Giuseppe Spagna. Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il proprio dolore e quello dell’intera Cittadinanza per la prematura scomparsa di un padre di famiglia, giovane e benvoluto dalla Comunità di Roseto, a causa di un terribile incidente sul lavoro“.

“Sentita la Giunta Comunale e la Presidente del Consiglio, proclama Lutto Cittadino nella giornata del 4 Giugno 2023, in coincidenza con la celebrazione dei funerali in segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa e di partecipazione al dolore dei familiari”.

“Dispone, in concomitanza con la cerimonia funebre:

•l’esposizione della bandiera a mezz’asta sugli edifici comunali;

•il divieto delle attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con ilcarattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano”.

“Dispone inoltre, per l’urgenza informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la partecipazione dell’intera Comunità al lutto della ffamiglia Spagna, Corrado, Chiurazzi, di dare notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento nel sito web del Comune di Roseto Capo Spulico e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Si trasmetta copia del presente atto alla Prefettura, alla Questura, alla Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale”.