Operaio morto nel cosentino, indagati per omicidio colposo i responsabili della ditta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giuseppe Spagna, 39enne di Roseto Capo Spulico, è andato a lavoro e non è più tornato a casa. Un muro di contenimento gli è crollato addosso, schiacciandolo e portandolo alla morte. La comunità rosetana piange, così come quella di Rocca Imperiale, il comune in cui è accaduto il tragico incidente. La Procura di Castrovillari ha disposto per oggi l’esame autoptico, previsto all’obitorio di Rossano, per capire le cause della morte. Intanto è stato aperto un fascicolo sulla ditta appaltatrice, dove sono stati identificati due responsabili ora accusati di omicidio colposo per negligenza e violazione delle norme di sicurezza.