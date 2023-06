Omicidio Sacchi: confermate condanne per Del Grosso e Anastasya, ridotte per altri 2 imputati

StrettoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Confermate in Appello due delle condanne per l?omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. Altri due imputati hanno visto diminuire le condanne da 25 anni a 14 anni e 8 mesi. I giudici della Corte d?Assise di Appello, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, hanno confermato la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell?omicidio, e a 3 anni per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti. Le condanne da 25 anni del primo grado per Paolo Pirino e Marcello De Propris sono scese a 14 anni e 8 mesi.