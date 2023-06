Omicidio Catania, investe la moglie e l’amica: domani l’udienza di convalida del fermo

StrettoWeb

È stata fissata per domani mattina, in videoconferenza, l’udienza di convalida per il fermo di Maurizio Nasca, il 52enne che ha investito la moglie e l’amica, uccidendo sul colpo quest’ultima. Le accuse sono di omicidio e tentato omicidio aggravato. Il terribile atto si è verificato due giorni fa a Catania nella zona industriale, quando Nasca, dopo essere stato lasciato dalla moglie, ha voluto vendicarsi cercando di uccidere lei, Anna Longo di 56 anni, e la sua amica Cettina “Cetty” De Bormida di 69. Quest’ultima infatti, era stata individuata dell’omicida come colei che aveva convinto la donna a separarsi e, per tale motivo, doveva essere punita.

A fare il resoconto della situazione è stato proprio l’uomo, nell’interrogatorio avvenuto in presenza del sostituto procuratore Valentina Botta, uno dei magistrati del pool contro le violenze di genere coordinato da Carmelo Zuccaro e Marisa Scavo, i quali hanno deciso per il fermo. Durante la confessione infatti, il Nasca si è detto compiaciuto della morte di Cetty e ha ampiamente ammesso le ragioni che lo hanno portato a commettere l’estremo gesto. Le indagini del pool nei confronti del colpevole erano iniziate nel 2018, a seguito di denunce di maltrattamenti da parte della moglie e nei confronti del quale era stato emesso provvedimento di ammonizione.

Ma la signora Longo, nonostante il processo in corso, avrebbe comunque deciso di continuare a vivere con il marito violento, forse spinta dai sensi di colpa che provava perché, nonostante tutto, il Nasca si occupava del mantenimento degli otto figli avuti dalla donna da una precedente relazione. Una convivenza sofferta fino al punto di non ritorno: la moglie decide di lasciare Maurizio e da lì la tragedia. A incolparlo di femmincidio è stata la stessa Anna Longo, subito dopo essere stata investita, nella testimonianza rilasciata alla Polizia presente sul luogo del delitto, prima che venisse condotta in ospedale per le cure del caso. La prossima udienza invece, è già stata fissata per il 14 luglio.