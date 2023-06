Omaggi speciali: giovane liutaio cosentino dona una chitarra a Russell Crowe

StrettoWeb

La star Russell Crowe è arrivata in Calabria e, tra un selfie a Tropea, una dichiarazione d’amore per le bellezze alla Regione e un messaggio rivolto al Cavaliere, è pronto a esibirsi questa sera con la sua band, gli “Indoor Garden Party”, al Politeama di Catanzaro. Un evento straordinario, tanto più per il lato “umano” che la celebrity sta mostrando nei confronti dei sostenitori calabresi. Ad omaggiarlo, per la sua bravura come performer ma, soprattutto, per la sua spontaneità, ci ha pensato il giovane liutaio cosentino Alberto De Gattis, fondatore della De Gattis Guitars, laboratorio artigionale di strumenti musicali.

E quale miglior presente per il “Gladiatore” se non una chitarra, fatta interamente con le sue mani e donatagli personalmente durante la conferenza stampa con i giornalisti. “Un grande pregio per la Calabria – ha dichiarato il giovane liutaio. Sono onorato di aver realizzato un mio strumento ad un personaggio di questo calibro. Stasera sono stato invitato al suo concerto e Russel suonerà la chitarra che ho costruito appositamente per lui, una grande soddisfazione”. Non ci resta ora che aspettare il concerto di stasera, punta di diamante della rassegna “Magna Graecia Film Festival”, sicuri di assistere ad uno show che rimarrà nella storia di Catanzaro e della Calabria intera.