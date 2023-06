Un nuovo brand nasce a Reggio Calabria: dall’idea di un reggino parte la sfida ai colossi internazionali

StrettoWeb

Un nuovo e ambizioso brand sbarca ufficialmente a Reggio Calabria. E’ quello di VisionAlarm, un’azienda appena nata che vuole farsi strada nel settore della videosorveglianza, dimostrando un’enorme determinazione nel competere con le imprese più consolidate sia a livello nazionale che internazionale. L’obiettivo, infatti, è provare a conquistare fette di mercato nazionali prima ed europee poi, partendo proprio dallo Stretto, con un punto vendita vicino al centro città. Perché Reggio? Perché l’accattivante sfida viene lanciata da chi reggino è e da chi a Reggio lavora già in questo settore, Salvatore Maio, conosciuto per l’attività “Centro Riparo”.

A chi si rivolge VisionAlarm?

Sicurezza al primo posto, dicevamo. E’ la prerogativa dell’azienda, intenzionata a tutelare la serenità della persona, non sottovalutando la qualità, ma sfruttandola e promuovendola a prezzi accessibili. VisionAlarm va incontro a chiunque: dall’anziano solo in casa all’attività commerciale passando per istituzioni pubbliche e residenze private. Perché di questi tempi la sicurezza è fondamentale, quasi essenziale, per sentirsi protetti. VisionAlarm è pronta a coniugare la tecnologia all’avanguardia con una conoscenza approfondita delle esigenze dei clienti.

I prodotti e le opzioni di acquisto

Non solo una vasta clientela, ma anche una varietà di prodotti del settore e una varietà di opzioni di acquisto: dagli allarmi alle telecamere, dai sensori alle centraline. Il tutto a partire da € 299, ma c’è anche una novità: la possibilità di avere l’allarme senza anticipo, con finanziamento a tasso zero. Il cliente di VisionAlarm, tra l’altro, viene accompagnato in ogni suo passo, dall’installazione iniziale alla manutenzione dei sistemi che offre, grazie alla presenza di esperti del settore che sapranno garantire assistenza e consulenza.

Dove si trova il punto vendita?

La sede, che si trova in Via Sbarre Superiori, 38B, ingloberà il settore sicurezza di “Centro Riparo” ed è dotata anche di aree commerciali e sale riunioni.

I contatti di VisionAlarm

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito web https://www.visionalarm.it/ – al cui interno sono presenti alcuni contatti – o la pagina Instagram visionalarm.it.