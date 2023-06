Nuoto: Coppa Len, secondi posti per Guidi e Bridi a Belgrado

StrettoWeb

Belgrado, 17 giu. -(Adnkronos) – Terza tappa della Coppa Len a Belgrado e Italfondo che rimane costantemente sul podio. Nella 10 km maschile vince, staccando tutti negli utlimi ottocento metri l’ungherese Kristof Rasovszky in 1h51’53”70. Alle spalle del 25enne di Vezprem ci sono Marcello Guidi, terzo nella tappa d’apertura a Eilat, e Mario Sanzullo. Il 26enne di Cagliari – tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari e seguito da Ivan Sacchi – chiude in 1h51’57”88 contro l’1h51”58”94 del 27enne di Massa di Somma – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Fabrizio Antonelli.

Analogo l’andamento della 10 km femminile con la tedesca Lea Boy – oro europeo nella 25 km a Budapest 2022 – che prende margine sul gruppo dopo l’ultimo rifornimento e si impone in 2h02’16”37. Seconda è Arianna Bridi, sempre più performante e competitiva dopo i due anni di stop. La 27enne di Trento – tesserata per Esercito e Trento Nuoto, seguita dallo stesso Antonelli e campionessa europea nella 25 km a Glasgow 2018 – tocca in 2h02’20”21, regolando allo sprint la magiara Bettina Fabian (2h02’20”71).