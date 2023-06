Nucleare: parte intergruppo, Fregolent ‘affrontiamo tema senza ideologie’

StrettoWeb

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo l’opportunità di riparlare di nucleare senza l’ideologia del sì o del no. Questo è quello che vorrebbe fare questo intergruppo parlamentare”. Così Silvia Fregolent alla presentazione dell’intergruppo sull’energia nucleare, di cui la senatrice Iv è promotrice, oggi al Senato. “La prima audizione -spiega- sarà antecedente alla pausa estiva, la seconda subito dopo. L’obiettivo è arrivare a una risoluzione prima della legge di Bilancio, per fornire al governo e ai ministri tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione”.

“La fusione è a portata di mano, nel 2025, ma dobbiamo arrivare al 2024 con le idee ben chiare”, sottolinea Fregolent alla conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, Elena Cesca (Eni), Alessandro Sabbini (Eni), Matteo Bernabei (Edison), Simone Nisi (Edison), Massimo Dafano (Enel), Jenni Madeo (Enel), Edoardo De Luca (Elettricità Futura), Riccardo Desalvo (Safe Nuclear Italia), Elisabeth Rizzotti (Newcleo), David Venier (Newcleo), Enrico Esposito (Mims), Virginia Giocoli (Mims), Marco Ravazzolo (Confindustria), Francesco Beone (Enea).

Hanno partecipato anche i parlamentari Roberto Bagnasco (FI), Christian Di Sanzo (Pd), Marco Osnato (FdI), Giulia Pastorella (Az), Raffaella Paita (IV), Daniela Sbrollini (IV), Ivan Scalfarotto (IV).