Nuccio Ordine torna a casa: allestita oggi la camera ardente a Diamante, luogo di nascita del docente

Il Prof. Nuccio Ordine torna a casa anzi, alla sua casa d’origine. Dopo la camera ardente allestita ieri allo University Club dell’Unical, quel posto che lui stesso definiva come “casa”, il feretro torna ora a Diamante, il paese in cui Ordine è nato. La camera ardente, aperta al pubblico a partire dalle 10 di questa mattina, è stata allestita nella sala consiliare “Ernesto Caselli” del Palazzo di Città. Come più volte ribadito dal docente, colto da malore improvviso e deceduto lo scorso sabato a soli 64 anni, non avranno luogo funzioni religiose, ma solo una cerimonia commemorativa alle 13 di quest’oggi, per ricordare la figura di un esperto, non solo in studi accademici, ma anche in campo umani, andato via troppo presto.

Il sindaco di Diamante Ernesto Magorno dichiara infatti che la cerimonia sarà “per esprimere la nostra vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari e testimoniare la gratitudine e l’affetto di un’intera comunità a chi ha saputo portare in alto il nome di Diamante, divenendo figura di spicco della cultura mondiale e distinguendosi al contempo per le sue doti di profonda umanità. Il caro Nuccio – conclude Magorno – tornerà così nella sua Diamante, vicino a quel mare e a quei luoghi che amava tanto, e che immaginiamo, erano di ispirazione alla sua impareggiabile capacità di descrivere la bellezza del mondo e dell’arte”.