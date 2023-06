Nuccio Ordine, il cordoglio del vicepresidente Princi: “lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura”

StrettoWeb

“Il docente universitario e filosofo Nuccio Ordine lascia un vuoto incolmabile nel mondo universitario e della cultura, regionale, nazionale e internazionale. Massimo esperto nel mondo degli studi di Giordano Bruno, Telesio e Campanella, professore ordinario di letteratura italiana all’Università della Calabria a Cosenza, riconosciuto nel mondo come uno dei più grandi saggisti italiani. Insignito del premio Principessa delle Asturie 2023 per la Comunicazione e le Scienze umane, riconoscimento che avrebbe dovuto essergli consegnato nel prossimo autunno. Nuccio Ordine è stato anche visiting professor anche in atenei stranieri degli Usa, della Francia, dell’Inghilterra, della Germania. Ma aveva deciso di rimanere ad insegnare in Calabria. La pratica dell’insegnamento, la trasmissione della conoscenza, la relazione con i giovani erano gli aspetti prioritari del suo agire umano e professionale”.

“Nel 2013 aveva pubblicato L’utilità dell’inutile, bestseller anche in Francia e Spagna: un manifesto contro l’idea che è utile solo ciò che produce profitto. Voleva dimostrare che l’ossessione del possesso inorridiscono lo spirito creando un danno, non solo all’istruzione, ma anche a valori fondamentali come la dignità e la verità. Io, come rappresentante della Regione Calabria della scuola e dell’Università, lo voglio ricordare soprattutto per questa importante eredità di cui tutti dobbiamo appropriarci“. Così il cordoglio a Nuccio Ordine del vicepresidente, con delega all’istruzione, della Regione Calabria, Giusi Princi.