Notte di paura in Calabria: a fuoco la casa di un funzionario comunale, si segue la pista dolosa

Paura nella cittadina di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza: un incendio si è sviluppato all’interno dell’abitazione di un funzionario comunale, nel cuore della notte. Un grande spavento, soprattutto per gli abitanti di Via Bovio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il fuoco ed evitato il propagarsi delle fiamme alle case attigue. Fortunatamente non si registrano danni a persone, ma solo la rottura di una finestra, il muro esterno annerito e parte della Scalinata. Sul rogo indagano i carabinieri locali che battono la pista dolosa: sono infatti state rinvenute tracce di una tanica e odore di carburante.