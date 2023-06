Notte di fuoco in Calabria: in fiamme un ristorante e una villetta a Cassano

StrettoWeb

Notte di fuoco a Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Ben due incendi, di origine dolosa, hanno interessato diverse zone della cittadina. Il primo incendio, in contrada Bruscate Piccola, si è sviluppato all’interno di una sala ristorante provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Dalle prime indagini infatti, è stata ritrovata una tanica con liquido infiammabile vicino alla struttura e sono stati rilevati 6 colpi di fucile calibro 12 alle vetrate.

Nella stessa notte, a pochi chilometri di distanza, ignoti hanno dato fuoco a una villetta nella zona del laghi di Sibari, il cui proprietario è un noto imprenditore di Castrovillari. Anche in questo caso, la macchina dei Carabinieri di Cassano si è messa in moto per indagare sulla dinamica del rogo.