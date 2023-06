Notte “brava” a Lamezia: maxi rissa tra giovani, avevano tentato di rubargli il portafogli

StrettoWeb

Una movida movimentata, quella dello scorso sabato sera a Lamezia Terme. Corso Numistrano, riconosciuto come il centro del divertimento e dei locali notturni della città lametina, è diventato palco di una maxi-rissa tra gruppi di giovani: una banda di ragazzi infatti, avrebbe cercato di sottrarre il portafogli ad un coetaneo. Quest’ultimo, opponendo resistenza al tentato furto, è stato quindi aggredito e colpito ripetutamente dai “bulletti” che gli hanno provocato ferite ed ecchimosi su tutto il corpo. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di Polizia Locale i quali, come quasi ogni fine settimana, hanno cercato di sedare gli animi tra i ragazzi. Sono comunque in corso le indagini per identificare i colpevoli, alcuni dei quali sono già usciti allo scoperto. Non è la prima volta infatti, che si verificano risse e scazzottate nel centro lametino, soprattutto nel weekend.