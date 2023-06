Nordcorea: Seul cerca di recuperare resti satellite lanciato da Pyongyang

StrettoWeb

Seul, 1 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità sudcoreane hanno riferito che stanno proseguendo le operazioni per recuperare i resti del satellite lanciato dalla Corea del Nord ieri e caduto in mare a causa di un guasto tecnico. Il ministro della Difesa di Seul, Lee Jong Sup, ha dichiarato davanti al Parlamento che la marina sta cercando di recuperare 15 metri di materiale appartenente al satellite militare nordcoreano e che potrebbe trovarsi a una profondità di 75 metri nel Mar Giallo.

Il recupero del satellite potrebbe richiedere altri due giorni dopo che Pyongyang. “Stiamo cercando di trovarne i resti”, ha detto Lee, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap. L’Esercito ha diffuso una serie di immagini che mostrano alcune parti del satellite già individuate e ha riferito che le operazioni di recupero hanno incontrato condizioni meteorologiche avverse e scarsa visibilità.