Nodo di Catania, Schifani: “opera fondamentale per intera mobilità siciliana”

“L’aggiudicazione dei lavori del “Nodo di Catania” per 370 milioni di euro è un ulteriore passo per il potenziamento dei collegamenti ferroviari da Catania verso Palermo e Messina. Il progetto, oltre all’interramento della linea per consentire il prolungamento della pista dell’aeroporto, prevede anche la realizzazione di un nuovo ramo per i collegamenti diretti tra Siracusa e Palermo e la trasformazione in stazione della fermata Catania Aeroporto Fontanarossa, con la realizzazione di un terzo binario“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Un’opera fondamentale – sottolinea il governatore – per la mobilità siciliana che offrirà un servizio all’avanguardia. L’obiettivo è quello di puntare sempre di più sull’intermodalità e sulla connessione con porti e aeroporti. L’intero intervento consentirà una significativa crescita della competitività del trasporto viaggiatori su ferro, rispondendo alle esigenze di mobilità in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, regolarità e frequenza”, conclude Schifani.