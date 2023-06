Nicola Fratoianni, in fiamme la sua auto: illeso

StrettoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Dopo il tamponamento di ieri in A1 in cui è stato coinvolto il leader del M5S Giuseppe Conte, guai automobilistici oggi anche per Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, anche lui in viaggio per Campobasso da Foggia, anche lui per sostenere il candidato alla Regione Molise Roberto Gravina, che ha incontrato poi nel pomeriggio con . Alle porte della città molisana, la macchina su cui viaggiava Fratoianni ha preso fuoco. Intervenuti i vigili del fuoco, illesi il leader di SI e i suoi compagni di viaggio che hanno fatto in tempo a uscire e hanno poi dovuto continuare il viaggio a bordo di un’altra autovettura.