Nesci (FdI) a Donohoe: “Bce e Ue non sottovalutino quadro economico fragile”

“Bce e Ue non sottovalutino quadro economico fragile, in quanto in un quadro economico fragile ci saremmo aspettati cautela da parte della Bce, anche perché il rischio recessione che può interessare gli Stati membri è concreto, invece la Presidente Christine Lagarde ha annunciato l’ennesimo rialzo dei tassi di interesse”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci intervenendo in Commissione ECON nel dibattito con il Presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe.

“Una politica monetaria perseguita senza tener conto della vita reale che deve fare i conti con il costo del denaro. E anche sul tema della governance, l’Europa sembra privilegiare un modello che è ancorato troppo incentrato sul rigore della stabilità e che di fatto conduce verso l’austerity. Occorre un margine di manovra – conclude Nesci – verso la direzione di una flessibilità che possa dare respiro ai sistemi economici degli Stati membri, anche attraverso una ‘golden rule’ sugli investimenti pubblici e sugli investimenti del PNRR”.